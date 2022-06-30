Seferihisar'dan Samos'a İon Kentler Birliği Ziyareti
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki heyet, kardeşlik ilişkilerinin ve karşılıklı iş birliklerinin gelişmesi için komşu Samos Adası’na ziyarette bulundu.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki heyet, kardeşlik ilişkilerinin ve karşılıklı iş birliklerinin gelişmesi için komşu Samos Adası'na ziyarette bulundu.
Karşılamanın ardından geçilen belediye binasında, iki başkan birbirine Samos ve Seferihisar'a özgü hediyeler takdim etti.
Seferihisar Belediyesi'nin ziyaretinden mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Samos Belediye Başkanı Alexandros Lymperis, "Bizim için Seferihisar ve Samos birbirinden ayrı düşünülemez. Pandemiden önce dostluk ilişkilerimizi sıcak tutmak için çok sık ziyaretlerde bulunurduk fakat son 2 yıldır kesintiye uğradı. Seferihisar ile iş birliklerimizi altı ana maddede topladık ve bunları Sayın Başkan İsmail Yetişkin ve heyeti ile de paylaştık. Bizim kültürümüz, tarihimiz dünyada kimsenin olmadığı kadar ortak. Bu ortak değerleri yaşatmak için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünürken Seferihisar bizden hızlı davranıp tam ihtiyacımız olan bir proje ile gelmiş. İON Kentler Birliği Projesi artık bizim geleceğimiz" dedi.
İON Kentler Birliği Projesi'nin hem turizme hem de dostluğa ciddi katkıları olacağını vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise şöyle konuştu:
"Bu proje ile bir hikaye anlatmak istiyoruz. Samos'un, Sakız'ın, Seferihisar'ın, Selçuk'un ve diğer İON kentlerinin bütünü oluşturduğu bir hikaye bu. Oluşturduğumuz destinasyon esasında binlerce yıl önce İonyalılar tarafından çizilmiş. Biz yeni bir şey yapmak yerine ortak kültürel mirasımıza sahip çıkıp birbirimize değer katmak için kullanmayı planladık. Çok değil 100 yıl öncesine gittiğimizde bile Samos ile aynı tarihi paylaştığımızı görüyoruz. Proje ile Samos'a gelen turiste buranın hikayesini anlamak için karşıdaki Teos'u yani Seferihisar'ı da, Foça'yı da görmen lazım diyoruz. Bu hikayeyi birbirimiz arasındaki iş birliğini ve dostluğu güçlendirmeden anlatamayız. Bu sebeple ilk adım olarak eski dostumuz Samos'a geldik. Onların da bizlerle aynı fikirde ve hissiyatta olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu etti. Buradan sonraki durağımız Sakız olacak. Diğer İON Kentleri ile görüşmeleri neredeyse tamamladık. Hepsinin bitmesinin ardından tüm İON Kentleri'ni davet ettiğimiz bir lansman etkinliği yapıp projenin startını vereceğiz."