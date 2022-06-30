Seferihisar'dan Samos'a İon Kentler Birliği Ziyareti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki heyet, kardeşlik ilişkilerinin ve karşılıklı iş birliklerinin gelişmesi için komşu Samos Adası'na ziyarette bulundu.

2015 yılında ilk Seferihisar-Samos seferlerinin başlaması ile iki şehir arasındaki iş birliklerinin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlere devam edilirken pandeminin ardından ilk adım Seferihisar'dan geldi.

İON Kentler Birliği projesi ile Samos ve Sakız Adaları'nın da dahil olduğu 12 İon Kenti üzerinden turizm destinasyonu oluşturmayı hedefleyen Seferihisar Belediyesi, Samos-Karlovassi Belediyesi ile proje toplantısı düzenledi.

Seferihisar Belediyesi heyeti, Karlovassi Limanı'nda, Samos Belediye Başkanı Alexandros Lymperis ve ekibinin yanı sıra Samoslu iş insanları, STK temsilcileri ve eski Belediye Başkanının da katıldığı bando töreni ile karşılandı.

Karşılamanın ardından geçilen belediye binasında, iki başkan birbirine Samos ve Seferihisar'a özgü hediyeler takdim etti.

LYMPERİS: "İON KENTLER BİRLİĞİ PROJESİ ARTIK BİZİM GELECEĞİMİZ"

Seferihisar Belediyesi'nin ziyaretinden mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Samos Belediye Başkanı Alexandros Lymperis, "Bizim için Seferihisar ve Samos birbirinden ayrı düşünülemez. Pandemiden önce dostluk ilişkilerimizi sıcak tutmak için çok sık ziyaretlerde bulunurduk fakat son 2 yıldır kesintiye uğradı. Seferihisar ile iş birliklerimizi altı ana maddede topladık ve bunları Sayın Başkan İsmail Yetişkin ve heyeti ile de paylaştık. Bizim kültürümüz, tarihimiz dünyada kimsenin olmadığı kadar ortak. Bu ortak değerleri yaşatmak için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünürken Seferihisar bizden hızlı davranıp tam ihtiyacımız olan bir proje ile gelmiş. İON Kentler Birliği Projesi artık bizim geleceğimiz" dedi.

Toplantıya katılan iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, proje ile aradaki dostluğun ve ticaretin gelişeceğini, bunun yalnızca Samos ve Seferihisar'a değil tüm dünyaya faydalı olacağını belirtti.

YETİŞKİN: "PROJE İLE BİR HİKAYE ANLATMAK İSTİYORUZ"

İON Kentler Birliği Projesi'nin hem turizme hem de dostluğa ciddi katkıları olacağını vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise şöyle konuştu:

"Bu proje ile bir hikaye anlatmak istiyoruz. Samos'un, Sakız'ın, Seferihisar'ın, Selçuk'un ve diğer İON kentlerinin bütünü oluşturduğu bir hikaye bu. Oluşturduğumuz destinasyon esasında binlerce yıl önce İonyalılar tarafından çizilmiş. Biz yeni bir şey yapmak yerine ortak kültürel mirasımıza sahip çıkıp birbirimize değer katmak için kullanmayı planladık. Çok değil 100 yıl öncesine gittiğimizde bile Samos ile aynı tarihi paylaştığımızı görüyoruz. Proje ile Samos'a gelen turiste buranın hikayesini anlamak için karşıdaki Teos'u yani Seferihisar'ı da, Foça'yı da görmen lazım diyoruz. Bu hikayeyi birbirimiz arasındaki iş birliğini ve dostluğu güçlendirmeden anlatamayız. Bu sebeple ilk adım olarak eski dostumuz Samos'a geldik. Onların da bizlerle aynı fikirde ve hissiyatta olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu etti. Buradan sonraki durağımız Sakız olacak. Diğer İON Kentleri ile görüşmeleri neredeyse tamamladık. Hepsinin bitmesinin ardından tüm İON Kentleri'ni davet ettiğimiz bir lansman etkinliği yapıp projenin startını vereceğiz."

ANKA / Yerel