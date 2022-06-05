Seferihisar'da vatandaşlardan toz tepkisi - Haberler

İZMİR (İHA) – İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden yol sorununu duyurmak için toplanan Gözsüzler Caddesi sakinleri, caddedeki çalışmaların uzun süredir tamamlanmadığını dile getirerek tepki gösterdi. Araçların geçmesiyle yoldan kalkan tozdan dolayı zorluk yaşadıklarını dile getiren cadde sakinleri, bölgedeki inşaatların oluşturduğu ambalaj atıklarının sebep olduğu çevre kirliliğinden de yakındı.

Seferihisar'daki yol çalışmalarının tamamlanmamasına vatandaştan tepkiler büyüyor. Gözsüzler Caddesi üzerinde bulunan Esen Sitesi ve Gökhisar Kent Sitesi sakinleri bitmeyen yol çalışmalarına tepki göstermek için toplandı. Mağduriyetlerini dile getirmek için bir araya geldiklerini söyleyen cadde sakinleri, sorun ve şikayetlerini ilgili tüm kurumlara ilettikleri sonuç alamayınca seslerini basın yoluyla duyurmaya karar verdiklerini ifade etti.

Bozuk olan yolun yaklaşık 3 ay önce altyapı çalışmaları için kazıldığını ve çalışmalar bittikten sonra asfaltlamanın başlayacağının söylendiği, ancak çalışmalar bitip kum serme işlemi yapılmasına rağmen 3 haftadır asfaltlamanın yapılmadığını ifade eden cadde sakinleri, yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Yoldan kalkan toz sebebiyle sağlık sorunları yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, cadde sakinleri arasında astım ve kalp hastası olan insanlar olduğunu, nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

"Toz soluyoruz, toz yutuyoruz"

İlgili kurumlara yaptıkları şikayetlerin dikkate alınmadığını söyleyen cadde sakini Nesrin Elbeyli, "Altyapı çalışmaları tamamlanmasına rağmen hiçbir asfaltlama çalışması yapılmadığı gibi Seferihisar Belediyesine yaptığımız hiçbir şikayet dikkate alınmadı, hiçbir şekilde önemsenmedi. Bir ara geldiler buraya kum ve çakıl döktüler fakat o kum ve çakıllar da artık berhava oldu. Çünkü 3 hafta geçti onun üzerinden yine asfalt yapılmadı. Asfalt yapılmadığı için burası çok işlek bir cadde. Buradan sabahtan akşama kadar onlarca ağır vasıta geçiyor. Kamyonlar, greyderler, beton mikserleri ve bunlar acayip toz kaldırıyor, çok hızlı geçiyorlar. Biz tam cadde üzerinde oturduğumuz için bütün bu tozlar olduğu gibi eve giriyor. Ben sağlıklı bir insanım, sigara içmiyorum ama ciğerlerim resmen toz dolu. Toz soluyoruz, toz yutuyoruz. Çevre düzeni falan artık gerçekten önceliğimizden çıktı. Burada çöp var, pislik var, her bir şey var ama ilk önce bu tozdan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

"Hapşırmaktan canımız çıktı"

Toz sebebiyle sağlık sorunlarının nüksettiğini ifade eden çevre sakinlerinden Semra Afşaroğlu da "Hepimiz alerji hastasıyız. Benim de alerjim var. Hapşırmaktan canımız çıktı. Madem yapmayacaklardı neden kazdılar? En azından asfalttı burası, biz bu kadar toz görmüyorduk. Hadi orayı kazdılar toz içinde bıraktılar. Burası ben geldiğimden beri çöp içinde. İnşaatlar maalesef çıkarttıkları o çimento torbalarını yerlere atıyorlar ve burası rüzgar alan bir bölge. Rüzgar aldığı için de her yere uçuşuyor" diyerek çevredeki kirliliğe de dikkat çekti.

Yoldan geçen araçların fazla hız yapmasının yol güvenliği sorunu oluşturduğunu da dile getiren Afşaroğlu, "Hepimizin hayvanları var, bazen evden kedilerimiz de kaçabiliyorlar. Şu yolda o kadar hızlı gidiyorlar ki elimizde büyüyen birçok hayvan bu yolda öldü" diyerek yola hız kesiciler yapılması gerektiğini söyledi.

"Belediyelerin duyarlı olmasını istiyoruz"

Disiplinli bir çalışma yürütülmediğine dikkat çeken çevre sakinlerinden Müzeyyen Budak ise yolun ilk kez Ramazan ayından önce söküldüğünü ifade ederek, "Kendim Covid oldum, camları açıp evimi havalandırmam gerekirken maalesef yapamadım. Çünkü o kadar büyük toz kütleleri havaya kalkıyor ki en üst katta oturmama rağmen hiç bir anlam ifade etmedi açıkçası. Yazın ortası ve burası turistik bir yer, güzel bir yer ama maalesef bunun keyfini çıkaramıyoruz. Belediyelerin duyarlı olmasını istiyoruz. Yüksek tonajlı araçlar geçiyor diye buraya üstünkörü yol yapılmasının bir anlamının olmadığı, duyarsızlık ve ekonomik olarak da kendi hazinemize zarar verdiğini düşünüyorum. Umarım birileri bizi duyar ve gerekeni en kısa zamanda yapar" diye konuştu.

"Otomobillerin lastikleri parçalanıyor"

Yapılan çalışmada iş güvenliği konusunda da eksiklikler olduğunu ve dikkatsiz çalışıldığını söyleyen Ülkü Türkoğlu da "Yolla ilgili kırım ve döküm çalışmalarının son derece gelişi güzel yapıldığını, nitelikli işçi, eleman, taşeron, mühendis veya kontrolör çalıştırılmadan denetimsiz bir çalışma sürdürüldüğüne çok şahit olduk. Örneğin otoparkımı akşamüzeri kesiyor arkadaşlar, aracım bir hayli otoparkın üstünde kalıyor. Yola inmem mümkün değil ve aracımın altını kırarak çıktım yola" diyerek yaşanan diğer mağduriyetleri de anlattı.

Çevre sakinleri bilgilendirilmeden yapılan çalışmaların maddi hasarlara da yol açtığını vurgulayan Türkoğlu, "Yolu iki bariyerli kesiyorlar. Kesilen diğer bariyer bir kot aşağıda olarak geçen araçların o kottan aşağıya düşüp lastiklerini parçalama, alt takımlarını zedeleme gibi ciddi maddi hasarlı çalışmalara sebep oluyorlar. Bu konuda daha ciddi kurumsal firmalara, iyi kontrolör mühendislere, daha iyi taşeronlara, kalifiye elemanlara, yanlış adlandırmayayım ama işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan bu hizmetlerden hiç belediye olarak da yaşayanlar olarak da, oturanlar olarak da memnun değiliz. Daha hassas çalışılmasını, daha nitelikli hizmet yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel