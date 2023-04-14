Seferihisar'da Temel Cingöz Caddesi Yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar ilçe merkezindeki Şehit General Temel Cingöz Caddesi'ni 5 milyon liralık yatırımla yenileyerek hizmete açtı.

İzmirlilerin konforlu bir yaşam sürmesi için altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'ın Şehit General Temel Cingöz Caddesi'ni yeniledi. Yaz sezonu öncesi turistik ilçelerdeki çalışmalara hız kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Seferihisar'ın ilçe merkezinde yer alan caddede çalışmaları tamamladı. Baştan aşağı yenilenerek asfalt, kavşak düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılan yol, ilçe ulaşımını konfora kavuşturdu.

Çalışma, yapılan düzenlemeler ve asfalt maliyetiyle toplam 5 milyon 29 bin liraya mal oldu.