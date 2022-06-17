Seferihisar'da Atık Yağlar Sokak Hayvanlarına Mama Oluyor

Seferihisar Belediyesi, evlerden bitkisel atık yağ toplama projesi kapsamında başlattığı "Atık yağını getir mamanı götür" kampanyasıyla atık yağları topluyor. Proje kapsamında, atık yağların doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesi hedeflenirken, atık yağlarını getiren vatandaşlara 1 kilo kedi veya köpek maması hediye ediliyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'da sürdürülebilir bir gelecek için yapılan projelere bir yenisini eklediklerini belirterek, "Lavabolardan dökülen atık yağlar içme suyumuzu kullanılamaz hale getirerek boru ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep oluyor. Bu sebeple ilçemizde yürüttüğümüz Sıfır Atık kampanyamıza can dostlarımıza da destek olmak adına "Atık yağını getir mamanı götür" projemizi ekledik. Bu sayede atık yağ getiren vatandaşlarımıza mama hediye ediyor ya da onlar adına barınağa bağışta bulunuyoruz. İlk başta Haziran ayı sonuna kadar sürdürmeyi planladığımız kampanyamız yoğun ilgi görünce devam kararı aldık, kalıcı olarak "Atık Yağını Getir Mamanı Götür" kampanyası hep devam edecek. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstererek evlerde biriktirdikleri bitkisel atık yağlarını Seferihisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmelerini rica ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel