Seferihisar'da 23. Mandalina Şenliği Düzenleniyor

İzmir Seferihisar'ın köklü geleneklerinden biri olan Mandalina Şenliği, bu yıl 23. kez düzenleniyor. Şenlikte Zakkum ve Devrim Seyrek konserleri, dans gösterileri, yarışmalar ve eğlenceli etkinlikler yer alacak.

İzmir Seferihisar'ın köklü geleneklerinden biri olan Mandalina Şenliğinin bu hafta 23'üncüsü düzenleniyor. Seferihisar Belediyesinin düzenleyeceği şenlikte, Zakkum ve Devrim Seyrek konserlerinin yanı sıra; birbirinden eğlenceli etkinlikler, dans gösterileri, ikramlar ve yarışmalara yer verilecek.

Seferihisar ilçesinde Mandalina Şenliğinin bu yıl 23'üncüsü düzenleniyor. Şenlik, 10 Aralık Pazar günü Seferihisar Kapalı Pazar Yerinde saat 14.00'te başlayacak. Mandalina şenliği, birbirinden eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çeşitli dans gösterileri ve yarışmalara sahne olacak. Şenlikte eğlenceli etkinliklerin yanı sıra narenciye üretiminin dünü, bugünü ve yarını tartışılacak. Ünlü müzik grubu Zakkum ve Devrim Seyrek de konser vererek şenlikte keyifli dakikalar yaşatacak.

Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar'ın köklü tarihi ve verimli toprakları var. Bu topraklarda üretim her zaman sanatla iç içe yaşatılmıştır. Biz de ilçemizin köklü tarihine ve geleneklerine sahip çıkıyoruz. 23 yıllık Mandalina Şenliği geleneğine de sahip çıkarak, yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm halkımızı şenliğimize bekliyorum" diye konuştu. - İZMİR