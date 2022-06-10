Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor Seferihisar Belediyesi tarafından toplam 12 branş ile faaliyete geçirilecek Yaz Spor Okulu’nda dersler, 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Seferihisar Belediyesi tarafından toplam 12 branş ile faaliyete geçirilecek Yaz Spor Okulu'nda dersler, 27 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Seferihisar'da yaşayan çocukların yaz tatillerini fiziksel aktiviteler ile eğlenerek ve öğrenerek geçirmelerini amaçlayan Yaz Spor Okulu, 2022 yazına 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi bünyesinde başlayacak Yaz Spor Okulu'nda alanlarında uzman antrenör ve eğitmenler eşliğinde 4 - 14 yaş arası öğrencilere eğitim verilecek. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, yelken, kano, sörf, cimnastik, taekwondo, bale, tenis ve satranç branşlarında eğitimlerin verileceği Yaz Spor Okulu'na kayıt yaptırmak isteyenler, Hıdırlık Spor Birimi, Cimnastik ve Taekwondo Salonları'ndan detaylı bilgi alabilecek. ANKA / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu Kayıtları Başlıyor - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.