Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu, 12 Branşta Derslere Başladı

Seferihisar Belediyesi'nin sezon boyunca hizmet verecek Yaz Spor Okulu, törenle açıldı.

Toplamda 12 branşta derslere başlayan Yaz Spor Okulu'na 1500 çocuk kayıt yaptırdı.

Branşlar arasında en yoğun ilgiyi futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, bale, tekvando ve yüzme gördü.

4-14 yaş gurubuna hizmet veren kurslar, yaz sonuna kadar devam edecek.

Açılış törenine katılan aileler ve çocuklar, müzisyen Sinan Efe Aksoy'un şarkıları ile eğlenirken, şişme oyun alanlarında da keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Yüzmeden sörfe, tenisten baleye 12 branşta açtığımız kurslar her sene olduğu gibi bu sene de Seferihisarlı çocuklarımız için başladı. Sizlerin de bildiği gibi Seferihisar son yıllarda katıldığı müsabakalardan şampiyonluklarla ve birinciliklerle dönüyor. Ben inanıyorum ki kurslarımıza katılan birçok çocuğumuz geleceğin şampiyonları olacak. Çocuklarımızın eğlenerek ve öğrenerek geçireceği bir yaz sezonu diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel