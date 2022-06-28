Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu, 12 Branşta Derslere Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu, 12 Branşta Derslere Başladı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Seferihisar Belediyesi Yaz Spor Okulu, 12 Branşta Derslere Başladı

Seferihisar Belediyesi'nin sezon boyunca hizmet verecek Yaz Spor Okulu, törenle açıldı.

Seferihisar Belediyesi'nin sezon boyunca hizmet verecek Yaz Spor Okulu, törenle açıldı.

Toplamda 12 branşta derslere başlayan Yaz Spor Okulu'na 1500 çocuk kayıt yaptırdı.

Branşlar arasında en yoğun ilgiyi futbol, voleybol, basketbol, cimnastik, bale, tekvando ve yüzme gördü.

4-14 yaş gurubuna hizmet veren kurslar, yaz sonuna kadar devam edecek.

Açılış törenine katılan aileler ve çocuklar, müzisyen Sinan Efe Aksoy'un şarkıları ile eğlenirken, şişme oyun alanlarında da keyifli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Yüzmeden sörfe, tenisten baleye 12 branşta açtığımız kurslar her sene olduğu gibi bu sene de Seferihisarlı çocuklarımız için başladı. Sizlerin de bildiği gibi Seferihisar son yıllarda katıldığı müsabakalardan şampiyonluklarla ve birinciliklerle dönüyor. Ben inanıyorum ki kurslarımıza katılan birçok çocuğumuz geleceğin şampiyonları olacak. Çocuklarımızın eğlenerek ve öğrenerek geçireceği bir yaz sezonu diliyorum" dedi.

ANKA / Yerel

basketbol voleybol Futbol Çocuk Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title