Seferihisar Belediyesi'nde İşçiler Çifte Bayram Yaptı

Seferihisar Belediyesi çalışanlarının bayram arifesinde zam haberi ile sevinçleri ikiye katlandı. Ücretlerine yüzde 80,46 oranında zam alan belediye işçileri, çifte bayram yaşadı.

Seferihisar Belediyesi bayramlaşma töreni Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Buluşmaya Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yanı sıra DİSK Genel-İş 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin de katıldı. Bayramlaşma buluşmasında Seferihisar Belediyesi çalışanlarının sevinçleri zam haberi ile ikiye katlandı.

Seferihisar Belediyesi ile İzmir Disk Genel-İş 4 No'lu Şube arasında imzalanan toplu sözleşme gereği ara zam olarak gerçekleşen yüzde 80,46 oranın Türkiye'de son yıllarda gerçekleşen en yüksek TİS zamlarından biri olduğu belirtildi.

Bayramlaşma buluşmasında konuşan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Önümüzde bir kurban bayramı var, biz sevincimizi işçilerimizle beraber yaşamak istedik. Yaptığımız yüzde 80,46 zam şuan Türkiye' de en yüksek Toplu İş Sözleşmesi(TİS) zammıdır. Çünkü biz söz verdik, işçimizi hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz dedik. Bunun da doğal olarak gururunu hep beraber yaşıyoruz. Mesai arkadaşlarıma ve Seferihisar halkına hayırlı olsun" dedi.

DİSK Genel-İş 4 No'lu Şube Başkanı Tekin de "Şubemiz ve Seferihisar Belediyesi Jeotermal Şirketi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci zammı olarak enflasyon oranına artı 2 puan refah payı anlaşmıştık. Bu zammın Seferihisar halkına, belediye çalışanlarına, ailelerine ve herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Genel-İş 4 No'lu Şube Seferihisar Temsilcisi Mehmet Ali Uzun ise "Türkiye'de gerçekleşen en büyük zam ile işçilerini, emekçilerini ezdirmeyen Başkanımız İsmail Yetişkin'e teşekkür ediyorum" mesajını verdi.

ANKA / Yerel