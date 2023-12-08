Seferihisar Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı

Seferihisar Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınlar için ücretsiz savunma sanatları kursu açtı. Eğitimlere ilk etapta 35 kadın kayıt yaptırdı.

Seferihisar Belediyesi tarafından kadınların kendi öz savunmalarını sağlaması için açılan kurs haftada 2 gün, antrenör Sabah Vural ve Şerife Eyüpoğlu Temese eşliğinde veriliyor. Tekvando Antrenörü Sabah Vural, kurslara daha fazla kadının katılmasını beklediğini ifade ederek, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmamız çok önemli. Şiddet artık her yerde. Kadın olarak bazı saatlerde dışarı çıkıp yürümeye dahi korkar olduğumuz bu zamanlarda tüm hemcinslerimin kendini savunmayı öğrenmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

KADINLAR GÜVENDE HİSSEDİYOR

Kursa katılan Funda Ayberk ise duygularını şu cümlelerle ifade etti: "Savunma Sanatları Atölyesine hem spor yapmak hem de kendimi özgür hissedebilmek için başladım. 3 haftadır bu kursa devam ediyorum. Özgüvenimi arttırdı."

Kendini savunmayı öğrenmeye geldiğini belirten Sevgi Çeber, "Birçok hareketi yapamayıp zorlansam da kendimi bu alanda geliştirmeye çalışmaktan çok keyif alıyorum. Hem sağlığım için spor yapıyor hem de kendimi savunmayı öğreniyorum" dedi. Kursa büyük bir mutlulukla gelen Seher Şahingöz de devam ettiği sürece kursu asla bırakmayacağını söyleyerek, bu imkanı kendilerine sağlayan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e teşekkür etti.

"ŞİDDETE KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi her alanda hep birlikte sürdürmek zorundayız. Seferihisar Belediyesi olarak kadınları eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla yer almaya teşvik etmek için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de başladık. Keşke bu eğitimlere ihtiyaç duymasaydık. Ancak şiddet olayları giderek artıyor ve kadınlar fiziksel olarak kendilerini korumak zorunda kalıyor" diye konuştu.