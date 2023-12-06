Seferihisar Belediyesi Halk Kart ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor

Seferihisar Belediyesi, artan enflasyon ve zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçerek Halk Kart ile ihtiyaç sahibi ailelere aylık 1000 TL destek sağlamaya başladı. Ayrıca üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriliyor.

Artan enflasyon ve giderek zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçen Seferihisar Belediyesi, Halk Kart ile ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı desteği 3 kat artırarak, aylık 1000 TL'ye çıkarttı. Belediye, üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Ekonomik krizin yükünü halkımızın ödemesine müsade etmeyeceğiz. Zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ön plana çıkan Seferihisar Belediyesi, Halk Kart projesinde attığı adımla, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelerin imdadına yetişti. Artan enflasyon ve giderek zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçen belediye Halk Kart ile sağladığı desteği, aylık 300 TL'den, 1000 TL'ye çıkardı. Belediye ayrıca üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriyor.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Halk Marketleri'nden ucuz ve organik ürünleri satın alarak, mutfak masrafından kurtuluyor. Belediye Halk Kart ile ilçedeki 320 hanenin ihtiyacını karşılarken, 95 üniversite öğrencisine de eğitim desteği sağlıyor.

REKOR SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

Seferihisar Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarıyla da ilçede ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşıyor. 4.5 yılda sosyal yardım hizmetleri kapsamında, 1255 ton kömür ve 1300 ton odun yardımı, 173 soba, 143 beyaz eşya, 40 hasta yatağı, 117 tekerlekli sandalye, 190 elden ele pazar dayanışması, 2 bin 400 Halk Giyim kıyafet desteği, 327 fatura ödemesi, bin 528 litre ücretsiz zeytinyağı desteği sağlandı. 65 yaş üstü vatandaşlara bin 894 defa sıcak yemek veren belediye, 3 bin 870 bebek bezi, 941 medikal malzeme, 4 bin 307 hijyen paketi, 850 yeni doğan paketi, 513 beslenme çantası dağıttı.

"ZORLUKLARI DAYANIŞMAYLA AŞIYORUZ"

Göreve geldiği günden bu yana sosyal yardımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Biz Seferihisar'ı sosyal demokrat bir anlayışla yönetiyoruz. Pandemiden bu yana, çok zorlu ekonomik süreçlerden geçiyoruz. Seferihisarlıları asla ekonomik krize ezdirmedik. Krizin yükünü halkımızın ödemesine asla müsade etmedik. Belediyemizin kaynaklarını sonuna kadar Seferihisarlılar için, özellikle de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber ettik. Biz tüm zorlukların üstesinden birlikte dayanışmayla geleceğiz. Tüm sosyal yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.