Üye Girişi
Haberler

Seferihisar Belediyesi Halk Kart ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Seferihisar Belediyesi, artan enflasyon ve zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçerek Halk Kart ile ihtiyaç sahibi ailelere aylık 1000 TL destek sağlamaya başladı. Ayrıca üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriliyor.

Artan enflasyon ve giderek zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçen Seferihisar Belediyesi, Halk Kart ile ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı desteği 3 kat artırarak, aylık 1000 TL'ye çıkarttı. Belediye, üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Ekonomik krizin yükünü halkımızın ödemesine müsade etmeyeceğiz. Zorlukları birlikte aşacağız" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ön plana çıkan Seferihisar Belediyesi, Halk Kart projesinde attığı adımla, ilçedeki ihtiyaç sahibi hanelerin imdadına yetişti. Artan enflasyon ve giderek zorlaşan alım gücü karşısında harekete geçen belediye Halk Kart ile sağladığı desteği, aylık 300 TL'den, 1000 TL'ye çıkardı. Belediye ayrıca üniversite öğrencilerine de aylık 1000 TL eğitim desteği veriyor.

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Halk Kart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Halk Marketleri'nden ucuz ve organik ürünleri satın alarak, mutfak masrafından kurtuluyor. Belediye Halk Kart ile ilçedeki 320 hanenin ihtiyacını karşılarken, 95 üniversite öğrencisine de eğitim desteği sağlıyor.

REKOR SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

Seferihisar Belediyesi, sosyal yardım çalışmalarıyla da ilçede ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşıyor. 4.5 yılda sosyal yardım hizmetleri kapsamında, 1255 ton kömür ve 1300 ton odun yardımı, 173 soba,  143 beyaz eşya, 40 hasta yatağı, 117 tekerlekli sandalye, 190 elden ele pazar dayanışması, 2 bin 400 Halk Giyim kıyafet desteği, 327 fatura ödemesi, bin 528 litre ücretsiz zeytinyağı desteği sağlandı. 65 yaş üstü vatandaşlara bin 894 defa sıcak yemek veren belediye, 3 bin 870 bebek bezi, 941 medikal malzeme, 4 bin 307 hijyen paketi, 850 yeni doğan paketi, 513 beslenme çantası dağıttı.

"ZORLUKLARI DAYANIŞMAYLA AŞIYORUZ"

Göreve geldiği günden bu yana sosyal yardımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Biz Seferihisar'ı sosyal demokrat bir anlayışla yönetiyoruz. Pandemiden bu yana, çok zorlu ekonomik süreçlerden geçiyoruz. Seferihisarlıları asla ekonomik krize ezdirmedik. Krizin yükünü halkımızın ödemesine asla müsade etmedik. Belediyemizin kaynaklarını sonuna kadar Seferihisarlılar için, özellikle de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için seferber ettik. Biz tüm zorlukların üstesinden birlikte dayanışmayla geleceğiz. Tüm sosyal yardımlarımızı arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

İsmail Yetişkin Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title