Seferihisar Belediyesi Deprem Tatbikatı Gerçekleştirdi

Seferihisar Belediyesi, olası bir deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta belediye çalışanları ve çevredeki vatandaşlar da yer aldı.

Seferihisar Belediyesi, 6,9 şiddetinde olası bir deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikata belediye çalışanları katılırken, çevredeki vatandaşlarda dikkatli bir şekilde tatbikatı izledi.

Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi tarafından gerçekleştirilen tatbikat senaryosu kapsamında, Seferihisar Belediyesi ana ve ek hizmet binalarında alarm sesinin yankılanmasıyla birlikte personel binadan tahliye edildi. Tahliyenin ardından bahçede Seferihisar Arama Kurtarma ekibi (SAK) tarafından yangın ve arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

GÖÇÜK VE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Tatbikat senaryosu kapsamında Seferihisar Belediyesi'nin eski ek hizmet binası içindeki Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde meydana gelen göçüğe ve yanındaki elektrik panolarında çıkan yangına da müdahale edilirken, göçük altında kalan bir kişi de kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Seferihisar Arama Kurtarma ekibi tatbikat alanında oluşturulan simülasyon üzerinde İNSARAG(Uluslararası Arama Kurtarma Birlikleri Danışma Kurulu) standartları kapsamında çalışmalarını başarıyla tamamladı.