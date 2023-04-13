Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin: "Herkesi Seferihisar'a Enginar Yemeğe Davet Ediyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, enginar hasadına katıldı. Enginarın bölgede yüzlerce çiftçinin geçim kaynağı olduğunu ve enginar üretiminde çiftçiye destek sağladıklarını hatırlatan Başkan Yetişkin, "Şimdi enginar zamanı. Herkesi Seferihisar'a enginar yemeğe davet ediyoruz" dedi.

Seferihisar'ın tarımsal üretimdeki endemik türleri arasında yer alan enginar, Ulamış, Düzce, Turgut, Bengiler (Ürkmez) ve Sığacık mahallelerinin de en önemli geçim kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. Seferihisar üretici pazarlarında tüketici ile buluşan enginar, sadece sebze olarak değil sirkesi, çayı ve turşusu yapılarak da tüketilebiliyor.

Seferihisar'da enginar hasadına katılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, enginarın bölgede yüzlerce çiftçinin geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Enginar üretiminde genç çiftçileri de özellikle destekliyoruz. Yöremizde bayrampaşa ve sakız enginarı olmak üzere iki tür enginar yetişiyor. Tam anlamıyla organik olan bu eşsiz lezzete halkımız, Seferihisar merkezde Salı, Cumartesi Orhanlı ve Ulamış Köyü, Pazar günü ise Sığacık üretici pazarlarından ulaşabilir" dedi.

Tüketicilerin üretici pazarlarından, aracısız, taze ve sağlıklı gıdaya ulaşabildiklerini de anlatan Yetişkin, "Şimdi enginar zamanı. Herkesi Seferihisar'a enginar yemeğe davet ediyoruz" diye konuştu.