Seferihisar, "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği"Ne Ev Sahipliği Yapacak

Seferihisar’da, 100 yıllık tekniklerle üretilen “Ata Ekmeği ve Armola Şenliği” için geri sayım başladı. Ulamış’ta yapılacak şenlikte, lezzet şöleni yaşanacak.

Seferihisar'da, 100 yıllık tekniklerle üretilen "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği" için geri sayım başladı. Ulamış'ta yapılacak şenlikte, lezzet şöleni yaşanacak.

Seferihisar, 26 Ağustos Cumartesi günü "Ata Ekmeği ve Armola Şenliği"ne ev sahipliği yapacak. Ulamış Köy Meydanı'nda yapılacak etkinlikte, gelen misafirlere ata ekmeği ve armola peyniri ikram edilecek.

Şenlik kapsamında kurulacak üretici pazarlarında, Seferihisar bölgesinin yerel ürünleri ve lezzetleri satışa sunulacak. Grup Sembol, Yiğit Hanoğlu Orkestrası ile Seferihisar Kültür Sanat ve Halk Dansları Derneği'nin türkü şöleni ile ziyaretçilere müzik ziyafeti sunulacak şenlikte, çocuklar ve yetişkinler için de keyifli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, tüm vatandaşları şenliğe davet ederek, "Dünyaya tanıttığımız ata buğdayımızın ve armola peynirimizin, gelenekselleşen şenliğine tüm komşularımızı bekliyorum" dedi.