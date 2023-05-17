Seçimlerden sonra depremzedelere yapılan eleştirilere dekontlu cevap

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonucunda deprem bölgesindeki vatandaşları hedef alan, provokatif paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcılarına, Osmaniyeli depremzededen dekontlu cevap geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Osmaniye'de depremzede Hüdayi Demirci (32), Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinden sonra sosyal medya üzerinden deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yapılan eleştirilerin ardından, depremden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından aldığı 2 şişe suyun parasını, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına yatırdı.

Sosyal medya üzerinden deprem bölgesindeki insanlara yapılan eleştirilere ve hakaretlere üzüldüğünü dile getiren Hüdayi Demirci, "6 Şubat depremlerinden Osmaniye olarak biz de etkilendik, evlerimizi terk ettik, eşimizi dostumuzu kaybettik, maddi ve manevi anlamda zarar gördük. Deprem sonrası açık yer bulamadığımız için Osmaniye Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım aracından 2 adet su aldım. Seçimlerden sonra deprem bölgesinde yaşayan insanlara yapılan eleştiri ve hakaretlerden dolayı kendimi rahatsız hissedip Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun banka hesabına 2 adet suyun bedelini yatırdım. Bizim örfümüzde adetimizde düşene yardım eden insanlarız ama sosyal medyada günlerdir bizi yıpratıcı ve eleştiren yorumlara maruz kaldık, ben de bu yüzden aldığım 2 adet suyun bedelini yatırdım" dedi. - OSMANİYE

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023