Seçimlerde boy gösterecek adaylar terzilerde yoğunluk oluşturdu

Siyasetçilerin gömlekçisi Mustafa Batak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasilerin gömlek diktirmek için yoğunluk oluşturduğunu, bu noktada seçim hareketliliğinin hızlandığını dile getirdi.

Vatandaşla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi buluşan siyasiler, terzilerin kapısını çalmaya başladı. Siyasetçilerin gömlekçisi olarak tanınan, Ankara'da 3 kuşaktır siyasilere gömlek diken Batak ailesinin son temsilcisi Mustafa Batak, yaptığı açıklamada siyasetçilerin yoğun maraton içerisinde olduklarını, onlara ayak uydurmaya çalıştıklarını anlattı.

Batak, siyasilerin bazen günde 3 kez gömlek değiştirdiğini belirterek, "Siyasetçiler normalde ölçülerini terziye verir. Ondan sonra aynı ölçü üzerinden gömleğini diktirirler fakat bu seçimler son zamana bırakıldı. Bütün siyasiler neredeyse seçime 1 ay kala gömleğimiz ne durumda, kilo alıp verdik mi, ustam yeniden genel merkeze gelip ölçü alır mısınız gibi talepler çoğaldı" dedi.

"Siyasilerin bir terzisi olur ve onun üzerinden kıyafet diktirir"

Siyasilerin mağazaları gezip gömlek almaya vakti olmadığını, bu yüzden kişiye özel gömlek diktirdiklerini söyleyen Batak, "Zaten belirli bir yoğunluğumuz vardı. Hem bayram hem seçim bir araya gelince bizim için zor oldu ama üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemide kilo alma verme olayı çok fazla olduğu için ister istemez belli ölçümüz, terzimiz olsun, sürekli onunla irtibatta olalım diye siyasilerin bir terzisi olur ve onun üzerinden kıyafet diktirir. Biz de yıllardır Ankara'da 40 senedir kişiye özel gömlekçi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.

Batak, siyasilerin gömlek tercihine ilişkin, "Normalde siyasetçi dediğinizde beyaz, mavi, düz renkler kullanılır. Fakat cumhurbaşkanı mitinglerde giydiği kareli gömlek ve ceketlerle biraz siyaseti farklı noktaya getirdiğini düşünüyorum. Hatta esprisi yapılır, kazandıran ceket, gömlekler gibi" ifadelerini kullandı.

Giyimine en çok dikkat eden siyasetçiye dair Batak, "Benim gözümde bu bayrağı cumhurbaşkanı tek başına götürüyor. Sürekli televizyon önünde, bir bakıyorsunuz mitingde, bir bakıyorsunuz grup toplantısında, bir bakıyorsunuz Meclis'te. Gün içerisinde 4-5 gömlek değiştirdiğini anlayabiliyorum. Çünkü gömleğe göre kravat, kravata göre mendil, ceket sürekli değişiyor" cevabını verdi.

Batak, 1980, 1990'larda siyasetin çizgisinin farklı olduğunu hatırlatarak, "Rahmetli Erbakan şal desen kravatlar, açık renk, bej, kruvaze yaka ceket kullanırdı. 1980-1990'larda siyasilerin giyim tarzı biraz daha açık renk, biraz daha enerjisi yüksek renklerken şu an 2023'te siyah ve lacivert takım elbise yerini almış gibi görünüyor. Biraz daha diplomat, protokol renkler siyasette yerini aldı diye düşünüyorum" dedi. - ANKARA

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