'Seçim öncesi ne söz verdiysek, dönemimiz içerisinde tamamını yerine getireceğiz'

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Milletimize hizmet etmeye ve seçim öncesi ne söz verdiysek, dönemimiz içerisinde tamamını yerine getirmeye olağan üstü gayretle devam ediyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Türkiye genelinde başlatılan 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' Kütahya ile devam etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Milliyetçi Hareket Partimizin tüm Türkiye'de aynı anda başlattığı genel siyasetin ve önümüzdeki dönemin değerlendirmesini amaçlayan ve Genel Başkanımızın talimatıyla vatandaşımızla bütünleşmeyi, bir araya gelmeyi hedeflediğimiz toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Heyetimiz bu toplantıyı bugün merkez ilçede yapıyor. Yarın ve pazar günü diğer ilçelerimizde olacaklar. Katılan herkese bu kıymetli zamanlarını Kütahya'ya ayırdıkları için teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte Kütahya Belediyesi olarak geride bıraktığımız iki yıla yakın ve pandemi süreci de dikkate alındığında birçok iş yaptık. Pandeminin sona ermesi ile birlikte mahallelerimizde gerek yer altı gerekse yer üstünde yaptığımız birçok hizmetimizi görmeye başladı. Milletimize hizmet etmeye ve seçim öncesi ne söz verdiysek dönemimiz içerisinde tamamını yerine getirmeye olağan üstü gayretle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel