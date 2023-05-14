Seçim günü bazı esnaf dükkânını açarken, bazıları da açmamayı tercih etti

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanan bazı esnaf işletmesini açarken, bazıları açmamayı tercih ettiği görüldü.

Eskişehir'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanan bazı esnaf işletmesini açarken, bazıları açmamayı tercih ettiği görüldü.

Bugün milyonlarca oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Esnafından işçisine, gencinden yaşlısına çoğu kişi sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda oy kullanmaya başladı. Buna bağlı olarak çarşıda oluşan durgunluk sebebiyle bazı esnaf işletmelerini açmayı tercih etmezken, bazılarının da erken saatlerden itibaren oylarını kullandığı gibi dükkanlarının ve tezgahlarının başına geçtiği görüldü. Genel olarak işlerle ilgili düşük beklentisi olan esnaf, anneler günü sebebiyle gün içerisinde çarşıda hareketlilik olabileceğini ön görüyor.

Eskişehir'de simitçilik yapan Elvan Dönmez, "Oyunu kullandığım gibi tezgahımın başına geçtim. Malum bugün Anneler Günü, öğleden sonra hareketlilik olma ihtimali var. Meteorolojiye göre bugün hava güzel olacak. İnsanların evde kalmak isteyeceğini düşünmüyorum. Seçim ortamından dolayı insanlarda biraz gerginlik oluştu. Dolayısıyla oyunu kullanan insanların hava almak için kendini dışarıya atabileceğini ön görüyorum. İşletmelerini açmayan esnaflar da var ama herkesin kendi seçimi. Ayrıca bunun sektörle de bağlantısı var, ben simit sattığım için açtım. Ama bir kebapçı olsaydım açar mıydım, bilemiyorum. Umarım seçim sonuçları hepimiz için hayırlı olur" dedi.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin ise, "Sabahın erken saatlerinde oyumu kullandım. Bugün herkes oy kullanacağı için pek fazla iş olacağını sanmıyorum. Ancak biz yine de dükkanımızı açtık, sonuçta kamuya hizmet veriyoruz. Müşteriler gelirse diye işletmemizin başında durmaya devam edeceğiz. Bugün seçimi kim kazanırsa vatana millete hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR