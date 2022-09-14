Seçer: 'Esnafın yanında olunması gerektiği bilincindeyim'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ahilik Haftası çerçevesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ve Ticaret İl Müdürü Hüseyin Güçlü ile beraberindeki heyeti ağırladı.

Ahilik kültürünün, bu topraklarda yüzyıllardır insanı şekillendiren bir kültür olduğunu söyleyen Seçer, "Ahilik kültürü öyle bir kültür ki, Ahilik kavramı içerisinde usta çırağını eğitirken, bir heykeltıraşın eserine verdiği bütün o güzel hatları çizen, emek eden bir anlayışla bunu yapar. Ortaya çıkan eser doğru insan, dürüst insan, hoşgörülü insan, çalışkan insandır. Ben Anadolu coğrafyasında bu kültürle büyümüş bir insanım. Benim çocukluğumda da çıraklık müessesesi vardı. Dolayısıyla o ustamın, kalfamın öğretileriyle, anlatılarıyla, tespitleriyle, yönlendirmeleriyle, değer yargılarıyla büyümüş bir insanım. Onlar bana ne öğrettiyse, ben oyum. Bundan dolayı da siz esnaf arkadaşlarıma saygım çok büyük. Diğer taraftan zaten kentimizde sayısı 70 bine ulaşmış önemli bir güçsünüz. Bir ekonomik güçsünüz, bir lokomotifsiniz. Sizin yaptığınız hizmet, topluma bir kaç cümle ile ifade edilecek hizmetler değil. O anlamda da her zaman korunmanız gerektiğini, desteklenmeniz gerektiğini, yanınızda olmamız gerektiği bilinci içerisinde bir başkanınızım. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın" dedi.

"Her organizasyonda Büyükşehir Belediyesinin elinden geleni yapmasından memnunuz"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer de Ahilik Haftası'nın açılış programı dolayısıyla Başkan Seçer'i ziyaret ettiklerini dile getirdi. Dinçer, "Bugün ilimizde 29'uncusunu kutlayacağız. Ahilik, temeli 1000 yıl geriye dayanmış bir kültür, bir meslek edinme sanatı, bir insan yetiştirme sanatı, bir taraftan mesleğiyle, bir taraftan ahlakıyla, bir taraftan da kişiliği ile bir okul. Bizler de Esnaf Odaları Birliği olarak bugün dünyada birçok kuruluşun temeli olan esnaf odalarının, ticaret odalarının, sendikaların, bankaların, hatta daha ileriye gidip belediyelerimizin bile temelini oluşturan Ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarma, en azından gençlere bir nebze de olsa bu kültürü aşılamak adına, Ahilik Haftası'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahilik Haftası'nın kutlanmasına yönelik verilen desteklerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür eden Dinçer, "2019 yılının Ahisi sizsiniz. Yönetim kurulumuz tarafından size uygun ve layık görüldü. Size zaten kaftanı giydirdik. Siz ev sahibisiniz aynı zamanda. Bir 'Ahi Baba' unvanı ile sizlerle beraber el ele vereceğiz ve sizlerin destekleriyle haftayı sonlandıracağız. Bizim hangi organizasyonumuz olsa Büyükşehir Belediyemizin elinden geleni yapması bizi memnun ediyor" diye konuştu. - MERSİN