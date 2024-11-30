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Scottish Irkı Kedilerin Sahiplenilmesi Yeniden Gündemde

Scottish Irkı Kedilerin Sahiplenilmesi Yeniden Gündemde
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Hollanda'da sahiplenilmesi yasaklanan Scottish ırkı kediler, Türkiye'de de sağlık sorunları nedeniyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu kedilerin genetik hastalıkları nedeniyle sahiplenilmemesi gerektiğini vurguluyor.

SAMSUN (İHA) – Türkiye'de de birçok kişi tarafından sahiplenilen, Hollanda'da sahiplenmesi yasaklanan doğuştan eklem rahatsızlıkları olan "Scottish" ırkı kedilerin bakımı ve tedavisi oldukça zorlu bir süreç gerektiriyor.

Hollanda hükümeti, genetik manipülasyon sonucu sağlık sorunları yaşayan Scottish ırkı kedi için dikkat çeken bir düzenleme yaptı. Scottish fold kedilerinin sahiplenilmesi yasaklandı. Scottishler, karakteristik kırık kulakları nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarıyla karşı karşıya kaldığından bu durum, kedilerin hayat kalitesini düşürürken sahiplerini de olumsuz etkiliyor. Özellikle kediyle arasında bağ kuran çocuklar, kedilerin acı çekerek ölmesinden duyduğu üzüntüyü uzun süre atlatamıyor. Türkiye'de de birçok kişi tarafından sahiplenilen Scottish ırkı kediler, benzer sağlık sorunlarını yaşıyor.

"Bu ırklar genetik hasta"

Çocukları için kedi sahiplenen ailelerin Scottish ırkını almaması gerektiğini ifade eden ve yıllardır Scottish besleyen Teoman Özkalaycı, "Bu kedilerin doğuştan eklem problemleri mevcut. Bu hastalık kedilerde ya çok şiddetli ya da orta şiddetli geçiyor. Bu kedilerin üremesine izin verilmemesi gerekiyor. Sahiplenmeyenler de Scottish ırkını almasınlar. Bu ırklar genetik hasta. Ben yıllardır Scottish ırkı kedi bakıyorum. Türkiye'de ise insanlar genelde bu kedileri çocukları için sahipleniyorlar. Bu kedilerin ölüm oranı yüksek olduğundan çocuklar, mutlu olacakken travma yaşıyorlar. Benim sahiplendiğim Scottish kedisi tansiyon hastası. Aynı zamanda kalp problemleri de var. Her gün birçok ilaç kullanmak zorunda kalıyor" dedi.

"Scottish ırkı kedilerin sahiplenilmesini önermiyorum"

Günün büyük bir kısmını kedinin bakımlarıyla geçirdiğini dile getiren Özkalaycı, "Bakımı zor ve maliyeti yüksek bu kedilerin üretilip, sahiplenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 2 ayda bir rutin aşıları oluyor. 2 ayda bir iç-dış parazit aşıları var. Her yıl kuduz ve diğer aşıları var. Eklem ağrılarını azaltan destek tedavi için kullanılan ilaçları da var. Bu tedaviler oldukça maliyetli. Ayrıca veteriner muayene ücretleri de oldukça pahalı. Bence bu hayvanları sahiplenmek aileleri hem psikolojik hem de maddi yönden olumsuz etkiliyor. Birçok ülkede de yasaklanan Scottish ırkı kedilerin sahiplenilmesini önermiyorum" diye konuştu.

İskoçya türü Scottish ırkı kedilerin, kulaklarının kırılmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunları yaşamaya çok yatkın olduğu, kedilerin genetik bozukluğunun onların gereksiz yere acı çekmesine yol açtığı da uzmanlar tarafından belirtiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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