SBB deprem bölgesinde 750 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremin ikinci gününden itibaren bölgede gıda işleme merkezi kurarak afetzedelere 750 bin kişilik sıcak yemek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), 6 Şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremin ikinci gününden itibaren bölgede gıda işleme merkezi kurarak afetzedelere 750 bin kişilik sıcak yemek verdi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin hemen ardından ekiplerini bölgeye sevk eden SBB, depremin ikinci gününde bölgede gıda işleme merkezi kurdu. SBB, bu zamana kadar afetzedelere 750 bin kişilik sıcak yemek verdi. Ramazan ayı süresince iftar ve sahurlarda yemek dağıtımı sürerken, her gün 7 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Anakent Turizm A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor, "Kahramanmaraş depreminin ikinci günü Elbistan ilçesinde Gıda İşleme Merkezi'ni kurup hemen sıcak yemek dağıtımına başlamıştık. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yerleşkesinde sıcak yemek dağıtımımız devam ediyor. Ramazan ayında iftar ve sahurda vatandaşlarımıza yemek ikramımız devam etti. Halen sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Bu zamana kadar toplamda 750 bin kişilik sıcak yemeği afetzede vatandaşlarımıza ikram ettik. Şuan her gün 7 bin 500 kişiye sıcak yemek vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

SBB Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz depremden sonra hızlıca bölgeye ulaşıp çalışmalar yaptılar. İlk aşamada en önemli ihtiyaçlardan olan sıcak yemek temini noktasında bir çalışma yapmıştık. İkinci günden itibaren sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirmeye başladık. Ramazan ayı içinde de bu çalışmamız devam etti. Halen günde 7 bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Depremin izleri silinene kadar Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede olmaya devam edeceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Özveriyle bölgede görev yapan Büyükşehir belediyesi personelimize bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN