SBB Başkanı Demir: 'Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak'

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB) tarafından kentin kültürel miraslarının yer aldığı Saathane Meydanı konseptine uygun iki katlı konak inşa edilecek. SBB Başkanı Mustafa Demir, "Çalışmalar tamamlandığında Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak" dedi.

Samsun'u tarihi ve kültürel geçmişiyle yeniden buluşturduklarını ifade eden Başkan Demir, "Saathane Meydanı, Samsun'un ana unsurlarından biri. Meydanın tarihi fonksiyonunu geri kazandırmak, turizm ve ticareti yeniden canlandırmak ve Samsun'un değerini gün yüzüne çıkarmak temel hedefimizdir. Gerçekten de şuan alandaki çalışmalarımız çok güzel ilerliyor. Bu yıl sonunda başlattığımız çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. O nedenle oradaki projeyi çok önemsedik. Büyük Cami'nin oradaki blokları ve çay ocaklarının bulunduğu bölgeyi de 2.etapa dahil ettik. Orada da kamulaştırma görüşmeleri devam ediyor. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar tamamlandığında Saathane, tarihi ve ticari yapısıyla gerçek kimliğine kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Meydanın tarihi kimliğini ve estetik konseptini, inşa edecekleri Sümbül Konağı Projesi ile tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Belediye kavşağımızın köşesinde daha önce imar izni verilerek yüksek katlı bina yapılmış. Biz ne yaptık, orayı kamulaştırarak kaldırdık. Şimdi oranın yerine Saathane Meydanı'nın misyonunu tamamlayıcı nitelikte Sümbül Konağı yapacağız. Projenin tasarımını bitirdik ve bu yıl içinde inşasına başlayacağız. Taşhan ile Atatürk Bulvarı arasındaki o alana çok güzel tarihi bir konak inşa edeceğiz. Kafeterya olarak işletilecek konağı, inşallah halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı Projesinde yapılacak iki katlı konak, Taşhan'ın saçak seviyesini geçmeyecek yükseklikte olacak. Toplam 532 metrekare büyüklüğündeki kafeterya, kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel