Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA'nın 5. dönemi başladı

Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA'nın 5'inci dönemi başladı. SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA MBA Programı'na sektör yöneticileri ve yönetici adaylarının büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, " Türkiye'nin üst düzey yöneticileri için uluslararası standartlarda bir eğitim sağlamak amacıyla dünya genelinde önde gelen üniversitelerin öğretim üyelerinin yer aldığı, uluslararası kalitede bir eğitim kadromuz ve müfredatımızla öncü bir adım atmaktayız" dedi.

Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA'nın 5.Dönemi 20 Eylül'de açılış ve bilgilendirme toplantısı ile başladı. SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile düzenlenen "SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı"nın 5. Dönemi, 20 Eylül'de açılış ve bilgilendirme toplantısı ile başladı. Açılış, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Her yıl, büyük bir titizlik ve emekle hazırlanan program, bu yıl da sektörün yoğun ilgisi ile karşılaştı. SAHA MBA, her geçen yıl daha da gelişerek sektöre katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin en prestijli ve sektöre odaklanmış yönetici programı olan SAHA MBA, 2023-2024 döneminde 4 ana tema üzerinde 52 eğitim başlığı sunuyor. Bu temalara ek olarak iş yönetimi simülasyonları, profesyonel mentörlük, vaka modülleri ve sektör liderleri ile bürokratların tecrübe paylaşım oturumları gibi ek derslerle birlikte toplamda 400 saate varan eğitim sunuyor. İlk ders, çeşitli uzmanlık alanlarına sahip firma yöneticilerinin yoğun katılımıyla, çevrimiçi olarak yapılacak. 2023-2024 eğitim dönemi için hazırlanan program, yöneticilerin ihtiyacı olan tüm eğitimleri kapsayacak şekilde dört ana tema altında tasarlandı.

2023-2024 eğitim programı, dünya standartları ve sektördeki firmaların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı. Programın ders içeriği; 'Kurumu Yönet', 'İşi Geliştir', 'Yönetici Yönünü Güçlendir', 'İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş' olmak üzere dört ana tema etrafında şekillenmiş ve toplamda 400 saatlik 52 ders başlığına sahip. "Kurumu Yönet" teması altında; strateji oluşturma ve kurumsal işletme yönetimi konuları üzerinde durularak, uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde tüm yönleriyle değinilecek. Köprü eğitimler yoluyla katılımcı profillerine göre aile işletmeleri ve kurumsal işletmelere özgü konular ele alınacak.

Savunma sanayi ekosisteminde iş modeli geliştirme, pazar dinamiklerini sürece entegre etme, markalaşma ve rekabet avantajı sağlayacak strateji ve uygulamalarını hayata geçirmeye katkı sunacak "İşi Geliştir" temasıyla iş geliştirmeye yönelik faktörlerde kapsayıcı bir şekilde eğitimler verilecek. "Yönetici Yönünü Güçlendir" temasında yöneticilerin kendilerine has liderlik yaklaşımlarını geliştirebilmelerine zemin hazırlanırken, "İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş" temasında da inovasyon iklimi ve Ar-Ge ve inovasyon yönetimi konuları tüm yönleriyle irdelenecek. Strateji, pazarlama ve liderlik temalarında işlenen 24 saat Vaka Analizi programı ile katılımcılar çok zengin içerikli bir programa tabi tutulacak. Üst düzey bürokrat ve sektör liderleri davetli konuşmacı olarak programa katkı sağlayacak.

SAHA MBA 2023-2024 döneminde savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinden ve firma sahiplerinden oluşan katılımcılara; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, MSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Gn. Md. Prof. Dr. Temel Kotil, Roketsan Gn. Müdürü Murat İkinci, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TUA Başkanı S. Hüseyin Yıldırım gibi isimler, sektörün içinde olan, dinamikleri çok iyi bilen sektör liderleriyle tecrübelerini aktaracak.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA MBA Programı'na sektör yöneticileri ve yönetici adaylarının büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin üst düzey yöneticileri için uluslararası standartlarda bir eğitim sağlamak amacıyla dünya genelinde önde gelen üniversitelerin öğretim üyelerinin yer aldığı, uluslararası kalitede bir eğitim kadromuz ve müfredatımızla öncü bir adım atmaktayız" dedi.

SAHA MBA Programı'nın, katılımcılara uluslararası bakış açısı kazandırarak rekabetçiliklerini artırmayı hedeflediğini belirten Uça, programın 2023-2024 yılında İstanbul'da Bilim Üsküdar ve Ankara'da Teknopark Ankara olmak üzere 2 merkezde gerçekleştirildiğini ve büyük bir katılım aldığını vurguladı. Uça, Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin MBA programlarını inceleyerek hazırlanan SAHA MBA Programı ile beş yıl içinde dünyanın en iyi 10 MBA programından biri olmayı hedeflediklerini ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne eğitim tarafında da katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Dünya standartlarında kurgulanan bir marka eğitim olan SAHA MBA Programı'nın tüm katılımcılara ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Uça, "Tüm savunma, havacılık ve uzay sektörü temsilcilerine başarılı bir dönemi müjdeliyoruz ve bu programın sektöre olumlu etkilerini görmekten gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL