Savunma sanayiinin öncüleri TEKNOFEST stant turunda

Savunma sanayiinde lider firmaların genel müdürleri, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün öncülüğünde TEKNOFEST'te stant turuna çıktı.

Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, birçok savunma sanayi firmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TEKNOFEST'in ikinci gününde ise savunma sanayiinde lider firmaların genel müdürleri, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün öncülüğünde TEKNOFEST'te stant turuna çıktı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin katıldığı stant turuna ise ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.

Adeta yıldızlar karmasından oluşan savunma sanayiinin lider firmalarının genel müdürleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. TEKNOFEST özelinde değerlendirmede bulunan genel müdürler, katılım sayısından oldukça memnun kaldıklarını ve bundan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

"TEKNOFEST'in paydaşı olan savunma sanayiindeki şirketler olarak aynı heyecanı yaşıyoruz"

TEKNOFEST'e katılan gerek firmaların gerekse de ziyaretçilerin heyecan içerisinde olduğunu belirten SSB Haluk Görgün, "Müthiş bir heyecan hem katılımcılarda hem bizlerde. Bu yıl altıncısı düzenleniyor, bu sekizinci TEKNOFEST. Biliyorsunuz Azerbaycan'da geçen sene yapmıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılı, bu sene üç tane düzenliyoruz. İstanbul'da yapıldı, bu sekizincisi, dokuzuncusu Eylül ayının sonunda İzmir'de olacak. Biz ilk TEKNOFEST'te olduğu gibi, bu TEKNOFEST'in paydaşı olan savunma sanayiindeki şirketler olarak aynı heyecanı yaşıyoruz. TEKNOFEST sezonu geldiği zaman bütün her şeyi bir kenara bırakıyoruz; gençlerimizle, milletimizle hem yaptığımız teknolojileri paylaşıyoruz, hem de TEKNOFEST kapsamında ayrı ayrı düzenledikleri yarışmalar var; onlara konsantre oluyoruz, onların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yarışmalar eğlenceli hale getirilip heyecan uyandırıyor"

TEKNOFEST Ankara öncesinde Aksaray'da düzenlenen roket yarışmasına dair açıklamalarda bulunan Görgün, "Roket yarışmamız geçtiğimiz hafta Aksaray Tuz Gölü'nde yapıldı. Bu süreçlerde ürünlerini, projelerini buralarda sergileme fırsatı buluyorlar. Biz bir taraftan bu yarışmalardaki, yarışmalara katılan gençleri ürünlerini sergilerken diğer taraftan şirketlerimizin özellikle çocuklarımıza, gençlerimize yönelik aktiviteleri var. Bunlar bazen bir tasarım yarışması şeklinde olabiliyor, bazen yapay zekanın çeşitli algoritmalarının kullanılması olabiliyor. Bunları biraz eğlenceli hale getirip asıl bizim derin teknolojilerde yaptığımız ve ürettiğimiz teknolojilerin ilk adımlarını sevdirme veya heyecan uyandırma çalışmaları oluyor." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST finalleri başladıktan sonra tüm ekip olarak kapanış saatine kadar TEKNOFEST alanında olduklarını belirten Görgün, ilginin yüksek olduğunu belirtti.

"Toplam yarışmacı sayısı 1 milyonun üzerindeydi"

TEKNOFEST'in bütün dünyada takip edildiğini bildiren Görgün, "TEKNOFEST kendi içinde yarışmacı katılımcı sayısı açısından, yarışma çeşitliliği açısından giderek gelişerek devam etti. Bu sene yaklaşık 350 bin takım yarışmalara başvurdu. 81 ilimizin 81'inden de yarışmacı takım vardı. Yine bunu yanında 120'nin üzerinde ülkeden yarışmacı takım katıldı. Toplam yarışmacı sayısı ise 1 milyonun üzerindeydi. Müthiş bir ilgi var, bütün dünyada takip edilen bir yarışma. Gençlerimizin özellikle geliştirmeye, kendi tasarım ve özgün fikirlerini uygulamaya yönelik bir platform oluşturmayı ve onların bir özgüvenle birlikte geleceği şekillenmesinde onlardan beklentilerimizi ortaya koyabilecekleri bir fırsat oluşturmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"SİPER'i envantere almaya gün sayıyoruz"

Ankara ve çevresinden yoğun bir ilgi olduğunu aktaran ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Biz gurur duyuyoruz bu katılımdan. Milletimizin teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor. Ürünlere gelecek olursak, pek çok yeni ürünümüz var ama doğrudan vatandaşımıza açık bir fuarda hava savunma sistemlerimizi bu sene buraya getirmiş olduk. Türkiye'nin son on yılda ciddi bir yatırım yaptığı alan paydaşlarımızla beraber geliştirdiğimiz; Türk ordusu tarafından kullanılan sistemlerimiz ilk defa vatandaşlarımız TEKNOFEST'in girişinde görebiliyorlar. Artık hava savunma alanında Hisar'larımız, Korkut'larımız envanterde. SİPER'i envantere almaya gün sayıyoruz. Türkiye hava savunma alanında yabancı paydaşlarla 'Birlikte ne yapabiliriz?' konusunu konuşacak düzeye geldi. SSB liderliğinde atışları, yeni ürünleri önümüzdeki günlerde göreceğiz" açıklamasında bulundu.

"Gençlere dron, gemi tasarlatıyoruz abileri ablaları olarak biz gerçeklerini yapalım"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise TEKNOFEST'e ilginin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Sıcak havaya rağmen kalabalığız. Bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor açıkçası. STM olarak özellikle gençlerimizin biraz daha fikir ve görüşlerini almak istiyoruz. O yüzden gençlere dron, gemi tasarlatıyoruz abileri ablaları olarak biz gerçeklerini yapalım diye. Bir taraftan gençlerimizi Beyaz Şapkalı Hacker olmaya davet ediyoruz. Şu ana kadar çok keyifli geçti. Bütün Ankaralıları bekliyoruz TEKNOFEST'e" diye konuştu.

"KAAN uçacak Allah'ın izniyle"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise Türkiye'nin geleceğinin TEKNOFEST'lerde olduğunu dile getirerek "Burası Türkiye'nin geleceği; İstanbul kadar da aktif gözüküyor. İnşallah da geçer. Bebek arabasında çocuklar geliyor ve mühendis olmak istiyorlar. 2050'leri göğüsleyecek gençler burada. Başkanımız da söyledi gençleri motive etmek, onlara destek olma yükümlülüğümüz var. Ürünlerimizi gösteriyoruz, dokunduruyoruz. TUSAŞ'a da getirip götürüyoruz. Bahtları açık olsun. Türkiye bu işi becerdi gözüküyor, KAAN'da uçacak Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"HAVELSAN standında simülatör deneyimi yaşamaya geliyorlar"

Ankaralılar için ayrı parantez açan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise "Ankaralılara çok teşekkür etmek istiyorum. HAVELSAN standında simülatör deneyimi yaşamaya geliyorlar. Bu yıl ilk defa sergilediğimiz uçak simülatörü, hareket sistemiyle çok ilgi çekiyor. Daha önceki yıllardan beri getirdiğimiz paraşüt simülatörün önünde yine kuyruklar oluşuyor. Bir de robotik otonomiyi deneyimlendirmek üzere Mini Barkan'larımızla robotik programlama yaptırıyoruz. Bu TEKNOFEST'in de ülkemize, gençlerimize ve savunma sanayiimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yarışmaların sektörümüze katkısını bundan sonraki aşamalarda da göreceğiz"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise TEKNOFEST'te gerçekleşen yarışmaların önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"TEKNOFEST yarışmalarında hem aktif görev almaktan, hem de çocuklarımızın başarılarından dolayı çok büyük gurur duyuyoruz. Özellikle roket yarışmalarında her sene artan bir ivmeyle başarı üstü seviyelere çıkartılmış olması; lise seviyesinden başlayarak çocuklarımızın roket teknolojileri konusunda kendilerini geliştirmeye fırsat bulmaları bu yarışmanın bize kazandırdığı en önemli faydalarından birisi. Bu yarışmalar sayesinde çocuklarımızın teknolojiye olan ilgisi de artıyor. Becerileri ve bilgileri de teorik eğitimleri de artıyor. Bu yarışmaların sektörümüze katkısını bundan sonraki aşamalarda da göreceğiz. Bu sene muazzam bir ilgi vardı. Ciddi bir başvuru vardı. O başvurunun sonrasında da finale kalan yarışmacı sayısı her geçen gün artıyor, başarı artıyor. Bu da şu anlama geliyor; çocuklarımız yapılan hatalardan ders alıyor ve bir sonraki aşamaya da aslında takım arkadaşlarını daha iyi bir noktada bırakıyorlar. Okullarda aldığı teori ve pratik eğitimin sahada bizzat yarışarak, ellerini değerek, başarılarını görerek çok daha üst seviyelere pratik bilgilerini çıkartmayı sağlıyor."

"Aynı yıl içerisinde 3 TEKNOFEST'in gerçekleştirilmesi bizim için çok kıymetli"

Aynı yıl içerisinde 3 TEKNOFEST'in düzenlenmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sanayileşme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya "Temel durumda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı'nın başladığı anda aynı yıl içerisinde 3 TEKNOFEST'in gerçekleştirilmesi bizim için çok kıymetli. ASELSAN standındayız hemen arkada tahminimce 6 yaşın altında çocuklar var. Çocuklar maket şeklindeki uyduları yapıp biraz da güneş enerjisini kullanarak motorun çalışma prensiplerini kendileri fark ediyor. Aslında TEKNOFEST'in temel amacı da bu. Yani bir şekilde bizim geriden gelen gençlerimize çocuklarımıza milli teknoloji hamlesini bir şekilde fark ettirmek. Bu konuda da çok başarılı olduğunu, çok ilgi gördüğünü düşünüyorum. Hem firmalarımızın hem teşebbüslerimizin, ilgi gösterenlerin katkısıyla büyüyerek devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Buralar onlara ufuk ve öz güven veriyor bence"

TEKNOFEST'in gençler açısından teknoloji ile buluşmaya teşvik ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker ise "Yoğun bir katılım var. Ankaralılar çok çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar. TEKNOFEST'e şu anlamada çok önemli; gençlerimizin teknolojiyle buluşması, teknolojiyi sevmesi, adapte olması anlamında çok önemli görüyorum. Bizler 30 yıl önce mezun olduk. Biz de mühendisiz. Biz mezun olduğumuzda 'mühendislikte ne yapabiliriz' diye düşünüyorduk. Ama bugün gençler böyle düşünmüyor. İşte buralar onlara ufuk ve öz güven veriyor bence. Bu anlamda geleceğimiz açısından katkı sağlıyor" diye konuştu.

"Herkesin gurur duyduğu bir platform"

Bu tür projelerin bir keşif platformu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ise "Tam bir keşif platformu. Çocuklarımız bu tip projelerde birlikte çalışarak, dayanışma göstererek, birlikte başarma ruhuyla kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Anne, babalar çocuklarının farklılıklarını keşfediyor, biz çocukların yeteneklerini keşfediyoruz. Böyle baktığımız zaman tüm vatandaşlarımız Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji gücünü keşfediyor. Herkesin gurur duyduğu bir platform inşallah daha sık daha fazla bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bugün de çok ciddi bir ilgi var"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava ve Deniz Sistemleri Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar ise "Dün Ankara çok sıcaktı bugün de öyle keza. Ama yüzbinlerce evladımız, kardeşimiz, anne-babaları geldi. Bugün de çok ciddi bir ilgi var. Bu Türk halkının, çocuklarımızın teknolojiye ne kadar ilgi gösteriyor ve geleceğe emin, sağlam bakmamızı sağlıyor. TEKNOFEST dünyada belki tek ilk ve büyüyerek gelişerek, on binlerce takımla bugünlere geldi. Daha da ileriye gideceğine biz inanıyoruz. İnşallah Türkiye'ye çok katkıları olacak. Emeği geçen herekse çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. - ANKARA