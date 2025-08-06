Savunma sanayiinde millî yetkinlik hamlesinde 1 yıl geride kaldı

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli yetkinlik hamlesi çerçevesinde geçen 1 yılda Avrupa'nın 4 ülkesinde düzenlenen buluşmalarda beyin göçünü tersine çevirecek temeller atıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli yetkinlik hamlesi çerçevesinde geçen 1 yılda Avrupa'nın 4 ülkesinde düzenlenen buluşmalarda beyin göçünü tersine çevirecek temeller atıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde milli yetkinlik hamlesi çerçevesinde 1 yılın geride kaldığını ve bu kapsamda 1 yıl içerisinde yapılanları açıkladı. Savunma sanayiinde insan kaynağına yapılan yatırımın teknolojiye yapılan yatırım kadar stratejik olduğuna dikkati çeken Görgün sosyal medya hesabı NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"6 Ağustos 2024'te Savunma Sanayii İcra Komitemizde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla başlattığımız bu hamleyle, bir yılda; 6 Ağustos 2024'te kararını verdiğimiz bu hamleyle, bir yılda: 25 bin kişi dijital öğrenme platformuyla gelişimini sürdürdü. 87 bin 61 kişi, 26 farklı etkinlikte bilgi ve deneyimini artırdı. 3 bin 444 lise ve üniversite öğrencisi yetkinlik eğitimleri aldı. 10 bini aşkın kişi fiziki eğitim ve programlara katıldı. 77 firma, 206 üniversite, 4 bakanlık ve 12 kurum bu seferberliğe ortak oldu. Avrupa'nın dört ülkesinde düzenlenen buluşmalarla beyin göçünü tersine çevirecek temeller atıldı. Başta, bu projenin hayata geçmesinde iradesi, vizyonu ve liderliğiyle öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, üniversitelerimize, firmalarımıza, emek veren eğitmenlerimize ve geleceğin Türkiye'sini inşa eden tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Yeteneğimizi yetkinliğe, yetkinliğimizi tam bağımsızlığa dönüştürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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