Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu - Haberler

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımla KARGU teslimatını duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine yeni KARGU'ların teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu. Demir medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KARGU'lara ait görüntülere yer vererek şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi." İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Yerel Genel Yerel Ekonomi Haberler

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