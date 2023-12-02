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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Al-Attiyah ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nda bir araya geldi. Savunma sanayii alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Türk mühendislerinin ağırlığının artırılması konusu vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başbakan Yardımcısı Haluk Görgün Katar Diplomasi Yerel Politika Güncel Haberler

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