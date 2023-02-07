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Savunma Sanayi Başkanı Demir: "Ankara'dan kalkan Aksungur İHA'mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor"

Yerel Haberler

Savunma Sanayi Başkanı Demir: 'Ankara'dan kalkan Aksungur İHA'mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Ankara'dan kalkan Aksungur İHA'mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, " Ankara'dan kalkan Aksungur İHA'mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arama çalışmalarına destek olmak için Ankara'dan kalkan Aksungur İHA'mız AFAD koordinesinde deprem bölgesinden görüntü alıp ilgili birimlere aktarıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhlas Haber Ajansı İsmail Demir Ankara AFAD Yerel Haberler

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