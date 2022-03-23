Savran'dan ev ziyaretleri

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu. Savran, Milli İrade Caddesi'nde ise esnafları selamlayarak vatandaşlarla sohbet etti.

Her fırsatta toplumun farklı kesimleri ile buluşarak istişarelerde bulunmayı sürdüren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son olarak mahallelerde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Kale ailesinin evine konuk olan Savran, burada aile fertleri ile bir süre sohbet etti. Ardından 'Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla Güzelyurt Mahallesi'nde Yılmaz ailesinin evine gitti. Beraberinde Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte Fadime Yılmaz ve eşi ile sohbet eden Savran, "Bugün büyüklerimizi hem ziyaret edelim hem de güzel dualarını alalım istedik. Ülkemiz, şehrimiz ve güzel hizmetler yapabilmek için kendimize dua istedik. Çünkü onların duaları bize güç veriyor. Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Onlar mutlu olduğunda biz de mutluyuz. Onların sadece bu hafta değil daima baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

Savran daha sonra Milli İrade Caddesi'ne geçti. Burada esnafları selamlayarak hayırlı ve bol kazançlar dileyen Savran, cadde üzerinde karşılaştığı gençler ve vatandaşlarla konuştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Savran, "Biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız. Oluş amacımız, varlık sebebimiz milletimizin derdiyle dertlenmek ve önündeki sıkıntıyı kaldırmak. Vatandaşlarımızdan gelecek önerilere her zaman açığız. İnşallah el birliğiyle şehrimizi geleceğe hazırlayacak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - NEVŞEHİR