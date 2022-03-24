- Savat - Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

ARTVİN - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi, kontrollü olarak araç trafiğine yeniden açıldı. Otomobil ve kamyonetlerin geçişlerine izin verilirken, yüksek tonajlı araçların geçebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, " Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 23.03.2022 tarihi saat: 18: 00 itibariyle araç trafiğine kapatılan Şavşat ilçemiz sınırlarındaki Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Geçidi, AFAD koordinesinde 7/24 esasına göre görev yapan ilgili tüm birimlerimizin çalışmaları sonucu bu akşam saat 18: 30 itibariyle sadece otomobil ve kamyonet tipi araçların ulaşımına açılmıştır. Ağır vasıta araçların geçişi için yol açma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.