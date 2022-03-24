Savat Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savat Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Yerel
 - Güncelleme:

- Savat - Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi, kontrollü olarak araç trafiğine yeniden açıldı.

- Savat - Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

ARTVİN - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılan Şavşat-Ardahan karayolu Sahara geçidi, kontrollü olarak araç trafiğine yeniden açıldı. Otomobil ve kamyonetlerin geçişlerine izin verilirken, yüksek tonajlı araçların geçebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, " Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 23.03.2022 tarihi saat: 18: 00 itibariyle araç trafiğine kapatılan Şavşat ilçemiz sınırlarındaki Artvin-Ardahan Devlet Karayolu Sahara Geçidi, AFAD koordinesinde 7/24 esasına göre görev yapan ilgili tüm birimlerimizin çalışmaları sonucu bu akşam saat 18: 30 itibariyle sadece otomobil ve kamyonet tipi araçların ulaşımına açılmıştır. Ağır vasıta araçların geçişi için yol açma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Savat Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Savat Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

Savat Ardahan karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title