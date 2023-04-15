Savaştan kaçan sedefkar, baba mesleğine Türkiye'de devam ediyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Bursa'ya yerleşen sedefkar Abdül Menem Rabee, babasından miras kalan mesleğini Bursa'da yaşatıyor. Sadece özel müşterilere çalıştığını belirten Rabee, yurt dışından birçok farklı ülkeye özel yapım ürünlerini gönderiyor.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Bursa'ya yerleşen Abdül Menem Rabee, 7 yaşından itibaren babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği sedefkarlığı Bursa'da devam ediyor. Kendine kurduğu atölyesinde sanatına devam eden Rabee mücevher kutuları, paravan, rahle, kapı gibi birçok ürünü alıcılarıyla buluşturuyor. Yurt dışından da birçok müşterisi bulunduğunu söyleyen Rabee, Makedonya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere birçok ülkeye özel yapım ürünlerini gönderiyor. Sedef işçiliğinin nadir bulmasından dolayı yapılan ürünlerin çok değerli olduğunu belirten Rabee, sedef işçiliğine özel ilgi duyan insanların ilgi gösterdiğini söylüyor.

Belirli bir kitle satın alıyor

Nadir yapıldığı için çok değerli olduğunu ve belirli bir kesime hitap ettiğini söyleyen Abdül Menem Rabee, "Aile mesleğimiz, ben babamın yanında çıraklık yaparak öğrendim. 7 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. 12 yaşından itibaren düzenli olarak sedef işçiliği yapıyorum. 47 yaşımın 35 senesi bu mesleğin içinde geçti. Babam vefat ettikten sonra kardeşlerimle birlikte işi devraldık. Sonra Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye geldim. Kendi işimi kurdum. Yurt dışından birçok ülkeye özel yapım ürünleri gönderiyoruz. Ayrıca burada antika eşyaları restore ediyoruz. Tamamen el işçiliği olduğu için değeri biraz yüksek. Ustalık gerekiyor ve fazla sedef ustası yok. Yüksek değerinden dolayı özel müşterilere hitap ediyor" diye konuştu. - BURSA