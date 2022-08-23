Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü
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Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden 'Atıyla yollara düşen gezen Türk' lakaplı Halit Can, savaşlara dikkat çekmek için sahil kentlerine ziyaretler gerçekleştirerek atıyla Antalya'ya kadar gideceğini söyledi.
Savaşlara dikkat çekmek için atıyla yollara düştü
BALIKESİR - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden 'Atıyla yollara düşen gezen Türk' lakaplı Halit Can, savaşlara dikkat çekmek için sahil kentlerine ziyaretler gerçekleştirerek atıyla Antalya'ya kadar gideceğini söyledi.
101 gün önce Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden başlayarak Marmara, Ege ve Akdeniz şeklinde kıyı şehirlerinden oluşan bir rota ile Antalya'da sonlanacak. Atının heybesinde gittiği şehirlerde satışlar gerçekleştiren Halit Can kitabın gelirinin yüzde 70'ini dünyada savaşa hayır diyen insanlık için kurumlara bağışlayacağını açıkladı.