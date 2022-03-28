Savaşın Ukrayna'ya maliyeti yaklaşık 565 milyar dolar - Haberler

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Savaşın Ukrayna'ya maliyeti yaklaşık 565 milyar dolar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Savaşın Ukrayna'ya maliyeti yaklaşık 565 milyar dolar

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yaklaşık 565 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yaklaşık 565 milyar dolarlık zarara yol açtığını söyledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana yaşanan savaşın maliyetini açıkladı. Sviridenko, Ukrayna'nın altyapısına zarar veren ve ekonomik büyüme kaybına yol açan savaşın maliyetinin 564.9 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Saldırılarda 10 milyon metrekare konut, 200 bin araba, 8 bin kilometrelik karayolu, tren hatları ve havaalanlarının hasar gördüğünü belirten Sviridenko, "Rakamların her gün değiştiğini ve ne yazık ki arttığını belirtmek gerekir. Bu nedenle Ukrayna, tüm engellere rağmen, hem dava açarak hem de Rusya'nın donmuş varlıklarına erişim sağlayarak tazminat almaya çalışacak" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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