Savaş uçakları, Kastamonu semalarında şov yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaş uçakları, Kastamonu semalarında şov yaptı

İhlas Haber Ajansı - Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel
 - Güncelleme:

Savaş uçakları, Kastamonu semalarında şov yaptıKASTAMONU 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları çerçevesinde ses hızını aşan savaş uçakları, Kastamonu semalarında gösteri yaptı.

Savaş uçakları, Kastamonu semalarında şov yaptı

KASTAMONU 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları çerçevesinde ses hızını aşan savaş uçakları, Kastamonu semalarında gösteri yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla ulaştırılmasında gösterilen üstün başarı sebebiyle her yıl kutlanan 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yürüyüşçüler, bir yandan 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolunu yürümeye başlarken diğer yandan da 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü için gelen savaş uçaklarının gösterisi Kastamonu halkını heyecanlandırdı.

Ses hızını aşan iki savaş uçağı, Kastamonu semalarında bir süre dolaştı. İnebolu üzerinde de yürüyüşçüleri selamlayan savaş uçakları, Kastamonu semalarında yaptığı gösteri kutlamalara renk kattı. Savaş uçaklarının Kastamonu semalarında yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, bir yandan 'savaş mı?' çıktı şeklinde düşünceye kapılırken, diğer yandan da İnebolu'nun kahramanlık günü için geldiğini öğrenmeleriyle alkışladı.

Ses hızını aşan savaş uçakları, Kastamonu semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra tekrar üstlerine döndü.

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title