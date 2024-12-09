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Savaş Sonrası Halep'e Dönüş: Elvuş Ailesi Evine Kavuştu

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Suriye'deki iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi, 8 yıl aradan sonra Halep'teki evlerine döndü. Aile, savaşın sona erdiğini ve yeniden başlamakta zorluk çektiğini ifade etti.

Suriye'de 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi rejimin devrilmesiyle Halep kentinteki evlerine döndü.

Suriye'de muhalif grupların rejime karşı başlattığı ilerleyişin sonuç vermesiyle ülkeye göç başladı. Muhalif grupların Esad rejiminden temizlediği Halep kentinde insanların memleketlerine dönüşleri sürüyor. Ülkede 2016 yılında yaşanan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan Elvuş ailesi de evlerine dönen Suriyeliler arasında yer aldı.

Suriye'deki evine 8 yıl sonra dönen Suphi Elvuş yaptığı açıklamada, "Burada savaş bitti. Evimden uzak olmak çok zordu. Türkiye'ye 2016 yılında gittim ve bugün evime geldim. İhtiyacımız çok, yeniden başlamak zor" dedi. - HALEP

Savaş Sonrası Halep'e Dönüş: Elvuş Ailesi Evine Kavuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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