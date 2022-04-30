Savaş nedeniyle İnegöl'de ağırlanan Ukraynalı sporcular, ilçeden ayrıldı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 aydır belediyenin misafiri olarak bulunan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Türkiye'den ayrıldı. 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılmak üzere Brezilya'ya giden misafir sporcular, oradan da ülkelerine dönecek.

Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için 17- 28 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gelen Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemedi. 16 kişilik kafile, aynı müsabakalara katılan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı aracılığıyla İnegöl Belediyesi'nin daveti üzerine 5 Mart'ta ilçeye geldi. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, yaklaşık 2 ay boyunca Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nde (DOSTUM) konakladı.

Antrenör Thacenko Vasily ise kafile adına yaptığı konuşmada, "Burada iki ay kaldık. Çok önem verdiğiniz için ve bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri mutlu eden haber ailelerimizin güvenli bölgede, savaş bölgesi dışında olduğu. Şu anda iyiler. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan aileler var. Bizim ailelerimiz de Ukrayna'da ve Brezilya'dan sonra ülkemize döneceğiz. Ukrayna'da savaş bittikten sonra yeniden İnegöl'e gelmek, sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Sizleri de ülkemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.