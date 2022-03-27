Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonucu mağdur olan yetim çocuklara kapısını açan ülke Türkiye oldu. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a durumu bildirmesinin ardından yetim çocukların Türkiye'ye tahliyesi için çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerince çocukların durumuyla ilgili bilgi verildi. Emine Erdoğan ve bakanlıkların ortak çalışmasının ardından 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli toplam 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel