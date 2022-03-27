Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu savaş mağduru 159 Ukraynalı yetim çocuk Türkiye'ye getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonucu mağdur olan yetim çocuklara kapısını açan ülke Türkiye oldu. Savaşın ilk günlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a durumu bildirmesinin ardından yetim çocukların Türkiye'ye tahliyesi için çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği yetkililerince çocukların durumuyla ilgili bilgi verildi. Emine Erdoğan ve bakanlıkların ortak çalışmasının ardından 159'u yetim çocuk, 26'sı bakım personeli toplam 185 kişi Polonya üzerinden Antalya'ya getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Türkiye, Savaş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title