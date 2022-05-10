Satrançta Şampiyon Menteşe Belediyespor

MUĞLA (ANKA) - Menteşe Belediyespor Satranç Takımı, 07- 08 Mayıs 2022 tarihlerinde Muğla'da yapılan Yöre Satranç Turnuvası'nda tüm maçları kazanarak şampiyon oldu. Menteşe Belediyespor'un şampiyon takımı, Türkiye Kulüpler Şampiyonluğu'nda Muğla ilini temsil edecek.

Muğla'da yapılan Yöre Satranç Turnuvası'nda şampiyon olan Menteşe Belediyespor satranç takımına kupası ve madalyaları, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş tarafından verildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Belediyespor Kulübü'nün satrançtan, masa tenisine, danstan voleybola kadar birçok alanda Menteşe'yi başarılı bir şekilde temsil ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bireylerin yetişmesinde sporun katkısı çok değerli. Bu anlamda sportif faaliyetlere önem veriyor, çocukların gençlerin sporu bir yaşam biçimi haline getirmeleri için çalışıyoruz. Satranç takımımızda gerek yerel gerekse ulusal platformlarda katıldıkları turnuvalarda bizleri başarılı bir şekilde temsil ediyor. Hafta sonu Muğla'da yapılan satranç müsabakalarında tüm maçları kazanan takımımız şampiyon oldu. Şampiyon olan takımımız böylelikle Muğla ilini temsil ederek, Türkiye Kulüpler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Satranç sporcularımızı tebrik ediyor, katılacakları karşılaşmalarda başarılar diliyorum."