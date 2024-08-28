Sason'da Başarılı Hizmetlerde Bulunan Mutalip Çelik İlçe Özel İdare Müdürlüğüne Atandı

Batman'ın Sason ilçesinde yıllardır şehit aileleri ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanlığında başarılı hizmetlerde bulunan Mutalip Çelik, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne vekil olarak atandı.

Sason ilçesinde doğup büyüyen evli ve 3 çocuk babası olan Mutalip Çelik, halkla ilişkiler bölümü, organik tarım bölümü ve bilgisayar işletmeciliği bölümlerinden mezun olduktan sonra Sason'da yaklaşık 10 yıldır ilçe tarım müdürlüğünde memur olarak çalıştı. Memurluğunun yanı sıra başta Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarında da başarılı hizmetlerde bulunan Çelik, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne vekil olarak atanması ilçede sevinç ile karşılandı. - BATMAN