Sason'da yerleşim yerinde korkutan yangın kontrol altına alındı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, Tekevler Mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ormanlık alanda bulunan meşe ağaçları küle dönerken, jandarma alanda incelemelerde bulundu.