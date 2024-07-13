Üye Girişi
Haberler

Sason'da yerleşim yerinde korkutan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Sason'da yerleşim yerinde korkutan yangın kontrol altına alındı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Alınan bilgelere göre, Tekevler Mahallesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Bir evin bahçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri yanı sıra jandarma ve köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ormanlık alanda bulunan meşe ağaçları küle dönerken, jandarma alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma İtfaiye Batman Sason Acil Durum Yerel Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title