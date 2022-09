SASKİ'ye 8 ayda 104 bin 305 ihbar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'ne 2022 yılının ilk 8 ayında 104 bin 305 ihbar geldi. Alo 185 ve Çözüm Merkezi aracılığı ile gelen ihbarlar, sahadaki personele iletilerek çözüme kavuşturuldu.

SASKİ Genel Müdürlüğü arıza ekipleri, 7-24 herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekliyor. Bu kapsamda 2022 yılının ilk 8 ayında ekipler, başta kanalizasyon ve su olmak üzere 96 bin 26 arızaya müdahale etti.

20 bin 464 sayacın değişimi yapıldı

2022 yılının ilk 8 ayında 104 bin 305 ihbar alındı. Gelen ihbarlar doğrultusunda SASKİ ekipleri tarafından 17 ilçede 40 bin 456 kanal arızası ve 55 bin 570 su, 8 bin 273 sayaç ve abone şikayetine müdahale edildi. Arıza, patlak ya da başka nedenlerden çalışması sorun olan 20 bin 464 sayacın değişimi yapıldı.

"SASKİ varsa çözüm var"

"Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "7 gün 24 saat ulaşılabilen Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığı ile vatandaşlarımızın su ve kanalizasyona dair talepleri, kaçak su ihbarı, fatura ve abonelik gibi tüm işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor. 2022 yılı içerisinde 104 bin ihbar SASKİ' ye ulaştırıldı. İhbarlar anında sahadaki personele iletilerek çözüme kavuşturuldu. Ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen bildirimlere günün her saati hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Amacımız en kısa sürede vatandaşın ihtiyacının tespit edilerek, sorunun giderilmesidir. SASKİ varsa çözüm de var. Yılın her günü ve her saati vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınındayız" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların artan tempoyla devam edeceğini de söyleyen Başkan Demir, 'Sağlıklı Şehir Samsun' hedefi doğrultusunda, sağlıklı ve sorunsuz altyapı hizmeti için gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - SAMSUN