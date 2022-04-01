ŞASİ NUMARASINI DEĞİŞTİRİP 5 MİLYONLUK VURGUN YAPAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

YANMIŞ ARAÇLARI TOPLUYORLARDI

"250 BİN ZARARIM VAR"

ARAÇLARI ELEKTRONİK CİHAZA BAĞLAYARAK KONTROL ETTİRİN

Polis ekipleri, vatandaşların araç alım satımlarında otomobillerini ekspere götürdüklerinde sadece ruhsat üzerindeki şasi numarası ile araba üzerindeki şasi numarasının uymasının yetmediği elektronik cihazlara bağlatmak suretiyle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.