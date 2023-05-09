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SAS ekibi eğitim ve bilgilendirme toplantısı

SAS ekibi eğitim ve bilgilendirme toplantısı

Yerel Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca Sonuç Alım Sistemi (SAS) ekibi eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca Sonuç Alım Sistemi (SAS) ekibi eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca yapılan toplantıda il genelinde her çağrı merkezi görevlisine 10 sandık düşecek şekilde organize olundu. Tüm detayların tek tek tartışılıp soruların cevaplandığı toplantı sonrası konuşan Başkan Yıldırım, "Rabbim ekibimize güzel sonuçlar girmeyi nasip etsin inşallah. Görev alan SAS sorumlularımıza ve çağrı merkezi görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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