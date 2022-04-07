Şarküteri cinayetine indirimsiz müebbet

Ağır Ceza Mahkemesi sanığa indirimsiz müebbet cezası verdi

BURDUR - Burdur'da geçen sene şarküteride öldürülen Hatice Işık cinayetinde sanık Ramazan Topay indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 28 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Ramazan Topay, Hatice Işık ve eşinin çalıştığı şarküteriye pompalı tüfekle geldi. Burada Hatice Işık'a doğru ardı ardına ateş eden Ramazan T.'nin elindeki tüfeğin Mehmet Işık aldı. Ramazan Topay, tüfeği kaptırdıktan sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada Sanık Ramazan Topay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Mahkeme salonunda Hatice Işık'ın annesi, babası, eşi ve avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu. Ağır ceza mahkemesinde savcı tarafından sunulan mütalaada sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan kasten öldürme suçunda yargılanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Ramazan Topay 1 yıldır ceza evindeyim. Keşke beni öldürselerdi de bunu yapamasaydım. Vicdan azabı duyuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti karar öncesi kısa bir ara verdikten sonra Sanık Ramazan Topay'ın indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme çıkışı müşteki avukatı Süleyman Uysal " Bugün bir nebze olsun çok sevinçliyiz. Evet cinayete kurban giden Hatice geri gelmeyeceği kesin ama en azından sanığa hiçbir indirim olmaksızın müebbet hapis cezası verilmiş olması bizleri ve ailesini bir nebze olsun memnun etmiştir. Kararın bu şekilde çıkması tüm Türkiye çapında kadın cinayetleri için önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu indirimsiz müebbet cezası bu suçu işleyecek kişilere örnek olacaktır" şeklinde konuştu.

Nazife Varkal "Bizi yaktılar. Şimdi içimiz sönecek mi, sönemez. Bu oruçlu günümüzde buraya geldik. İki yavrusu vardı boynu bükük kaldı" ifadelerini kullandı.