Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güncelleme:
Yalova'da şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları, davadan çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Avukatlar, yeterli şüphe oluştuğunu belirterek, Güllü'nün manevi mirasına saygı adına bu kararı verdiklerini ifade ettiler.

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik" dedi.

Öte yandan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
