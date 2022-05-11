Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu - Haberler

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Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu

İhlas Haber Ajansı - Gökten Ceylan - Yerel
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Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle bulduAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da şarjlı matkabın bataryasının içerisine saklanan metamfetamin isimli uyuşturucuyu Coo isimli narkotik köpeği buldu.

Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da şarjlı matkabın bataryasının içerisine saklanan metamfetamin isimli uyuşturucuyu Coo isimli narkotik köpeği buldu.

Olay, merkez bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede İ.K ve C.P., isimli şahısların uyuşturucu sattığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların ev adreslerine baskın düzenleyen ekipler Coo isimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada zehir tacirlerinin motosikletin koltuğunun altındaki şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanmış metamfetamini Coo buldu. Ele geçirilen uyuşturucunun 78,04 gram olduğu belirlendi. Olayın ardından İ.K ve C.P., isimli şahıslar gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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