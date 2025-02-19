Sarıyer'de Yaban Domuzu Şehir Merkezine İndi

Sarıyer'de şehir merkezine inen yaban domuzu ilginç hareketleriyle şaşırttı. Önünü görmeyen ve sürekli dönen domuz, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de ormanlık alanlardan şehir merkezine inen bir yaban domuzu, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Yol kenarında bir süre hareketsiz duran domuz, daha sonra kendi etrafında dönmeye başladı. Önünü görmeyen domuz, sürücüleri zor durumda bıraktı. Sürücüler domuza çarpmamak için yavaşlarken, o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL