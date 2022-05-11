Sarıyer'de Su İzcileri Projesi

SARIYER, İSTANBUL (ANKA) -

Ormanları ve korularının yanı sıra su kaynakları ile ünlü olan Sarıyer'de suyun önemine ve tasarrufuna dikkat çekmek için başlatılan "Su İzcileri" projesi kapsamında Recaizade Ekrem İkokulu ve Çayırbaşı Gündüz Bakımevi öğrencileri doğal su kaynağından örnek aldı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliği ile yapılan projenin bir sonraki aşaması ise bu örneklerin laboratuvarda incelenmesi olacak.

Avrupa Birliği destekli eğitim portalı eTwinnig üzerinden yürütülen "Geleceğe Nefes Ol" projesinin ikinci ayağı Maden Mahallesi'nde düzenlendi. Recaizade Ekrem İlkokulu ile başlatılan proje kapsamında öğrencilere suyun insan hayatındaki önemi ve plastik kullanımını azaltmak için matara hediye edildi. Ardından doğal su kaynağının çıktığı noktaya giden su izcileri buradaki sudan numune alarak İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi laboratuvarına gönderdi. Programda öğrencilere; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Meriç Albay, Prof. Dr. Devrim Memiş, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, belediye meclis üyeleri Ayşen Ağma ile Mustafa Balcı eşlik etti.

"SULAR TEMİZ OLURSA, DÜNYAMIZ DA TEMİZ OLUR"

Çocukları proje hakkında bilgilendiren Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun; "Sular temiz olursa, dünyamız da temiz olur. Su israfından kaçınmamız lazım. Bugün taşların arasından sular aktığını gördük. Su kaynağından tertemiz çıkıyor daha sonra derelere ve denizlere gidiyor. Suyu korursak, çevre kirliliğinin ve su kıtlığının önüne geçeriz. Biz sizlere çok güveniyoruz. Burada gördüklerinizi ailenize ve arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyorum. Bir sonraki buluşmamızda da buradan aldığımız numuneleri hocalarımızla birlikte analiz edeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'DA İNSANLAR SUYA ÇOK KÖTÜ DAVRANMIŞLAR, BU YÜZDEN HEMEN HEMEN BÜTÜN DERELER KİRLİ"

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Meriç Albay ise temiz suyun önemine dikkat çekerek şu şekilde konuştu:

"Suyumuz oldukça az. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan var. Su yetmediği için başka yerlerden geliyor. Olan suyu da kirletirsek susuz kalırız. İstanbul'da insanlar suya çok kötü davranmışlar, bu yüzden hemen hemen bütün dereler kirli. Sadece Sarıyer bölgesinde yaşayan dereler var. Sizlere düşen görev ise suyumuzu kirletmemek ve gereksiz tüketim yapmamak. Su buraya hayat veriyor. Etrafımızda bir sürü bitki var. Biz buradan gidince kuşlar gelip su içecek. Su bütün dünyaya hayat veriyor. Sularımızı, ormanlarımızı, hayvanlarımızı korumak zorundayız. Suya değer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum."