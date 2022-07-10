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Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte zorluk çektiİSTANBUL İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış Sarıyer'de su baskınlarına neden oldu.

Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış Sarıyer'de su baskınlarına neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

İstanbul genelinde sağanak yağış geceden itibaren etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun yağıştan etkilenen Sarıyer'de ev ve bazı işyerlerini su bastı. Şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte seyreden araç sürücüleri su nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşarken sağanak yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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