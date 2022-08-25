Sarıyer'de sağanak yağmurda yerinden çıkan rögar kapağını vatandaş yerine böyle taktı Yerel Haberler Sarıyer'de sağanak yağmurda yerinden çıkan rögar kapağını vatandaş yerine böyle taktı Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı. Sarıyer'de sağanak yağmurda yerinden çıkan rögar kapağını vatandaş yerine böyle taktı İSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle adeta göle dönen sokakta, yerineden çıkan rögar kapağını vatandaşlar yerine taktı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur Sarıyer'de etkili olurken, göle dönen sokakta vatandaşlar yerinden çıkan rögar kapağını yerine taktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş Sarıyer Genel Yerel Haberler

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