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Sarıyer'de kardeşini bıçaklayan adamı vuran abi yakalandı

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Sarıyer'de 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı silahla kalçasından vurarak yaralayan abi polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından kaçan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı kalçasından vurdu

İSTANBUL - Sarıyer'de 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı silahla kalçasından vurarak yaralayan abi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan Samet F. ve Server Y. Yaşam Vadisi'nde karşılaştı. Aralarında tartışma başlarken Samet F., tabancası ile Server Y.'yi kalça kısmından 1 el ateş ederek yaraladı. Samet F. olayın ardından kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Server Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Server Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli Samet F., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 yıl önce Server Y., Samet F.'nin kardeşi olan Soner F.'yi daha önceden bıçaklaması nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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